مفاجأة.. برشلونة يضحي بنجمي الفريق للحصول على قناص أرسنال

أكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو " في تقرير اليوم السبت أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تسعى بقوة للحصول على خدمات الدولي الفرنسي ألكساندر لاكازيت لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك لقياده الخط الهجومي.





وأردفت الصحيفة أن البارسا لا تزال تبحث عن مهاجم قوي ليكون بديلاً مناسباً للدولي الأوروجوياني لويس سواريز بعد تقدمه في العمر وتجنباً للإصابات أو الإيقافات على الرغم من أن الفرنسي الآخر أنطوان جريزمان عاد من جديد على طاولة المفاوضات.





وستسعى إدارة البلوجرانا إلى تقديم إثنين من لاعبي الفريق للأرسال من أجل إغرائهم بترك اللاعب خاصة أن مسألة التعاقد مع جريزمان غير مضمونة بالمرة بعد أن رفض اللاعب الإنتقال إلى البارسا في الموسم الماضي ويبدو لاكازيت خيار مثالي.





ومن المنتظر أن يكون الثنائي المعروض على الآرسنال حتى الآن أندريه جوميز لاعب إيفرتون الإنجليزي وصامويل أومتيتي ودفع مقابل مادي مناسب من أجل إتمام الصفقة.





وجاء عرض جوميز بسبب رحيل الويلزي أرون رامسي ليوفنتوس الإيطالي ما يجعل جوميز لاعب مطلوب ومرحب به في مركز وسط الميدان.





في المقابل يسعى الفريق اللندني إلى إستقدام مدافع بسبب ندرة المدافعين ما يجعلهم يوافقون على الفرنسي صامويل أومتيتي.