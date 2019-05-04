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البنك الأهلي يصعد للقسم الثاني بعد هزيمة المالية بهدفين

السبت 04/مايو/2019 - 09:09 م
البنك الأهلي يصعد للقسم الثاني بعد هزيمة المالية بهدفين
المالية والبنك الاهلي
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سارة سالم
 
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نجح فريق البنك الأهلي بقيادة عيد مرازيق، في حصد البطاقة الثانية للتأهل لدوري الممتاز ب، عقب الفوز اليوم علي المالية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم علي ملعب البنك بالجولة الأخيرة بدورة الترقي للمجموعة الثانية.

 

انتهي الشوط الأول بتقدم البنك بهدف نظيف عن طريق البنك الاهلي عن طريق ماجد عادل في الدقيقة 23 من تسديدة خارج منطقة الجزاء، وأضاف ريشة لاعب البنك الهدف الثاني ليصعب المهمة علي فريق الضيف في الرجوع بالمباراة، لينتهي اللقاء بتقدم صاحب الأرض بهدفين نظيفين.

 

وبذلك يصعد كل من المالية والبنك لدوري القسم الثاني عن المجموعة الثانية.

 

بدأ الشوط الأول للمالية بتشكيل مكون من:- محمود يوسف، وعبدالله عبدالحميد، ومحمد عبدالمنعم، واحمد عادل، ورضوان عزت، وأحمد صلاح، ومحمد حسين، وحمدي محمد، وأحمد نصر، ومعتز نصر، ومحمود مبروك.

 

دكة البدلاء :- صلاح شعبان، وحسام حسن، ويحيي زكريا، وعبدالله حامد، ومحمد عبدالرحمن، وحازم النحاس، ونجيب محمد.

 

بينما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:- احمد صبحي، وأحمد محمد، وسمير ممدوح، وامير مدحت، وسيد مدبولي، ومحمد أحمد، ومحمود عبدالمجيد، ومحمود قرني، وماجد عادل وعمرو عزت، وعلي صابر.

 

البدلاء:- عبدالفتاح حسن، وأحمد ماهر، وسعد السعيد، ومحمد الشربيني، ومحمود مجدي، وأحمد عيد، وحسام حسن.

 

أدار المباراة محمد عادل حكم ساحة، وعاونه يوسف البساطى، وأحمد نوفل، وعبد الرحمن محمد.

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المزيد عن: رياضة المالية البنك الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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