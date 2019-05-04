"الدلتا للسكر": معارض أهلًا رمضان مستمرة حتى 20 مايو

Advertisements

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة لتخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وأضاف "أبو اليزيد"، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أننا بدأنا بسلسلة معارض "أهلا رمضان" من خلال 3 منافذ أساسية في القاهرة والجيزة والإسكندرية، و200 منفذ ثابت في باقي أنحاء الجمهورية، إلى جانب 384 منفذًا متنقلًا عبارة عن عربات تجوب المحافظات بالقرى التي ليس لديها منافذ ثابته بالتعاون مع الشركة القابضة للسلع الغذائية.



واوضح، أن هناك ما يقرب من 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية مثل مجمعات النيل والأهرام والإسكندرية الاستهلاكية تم طرح السلع فيها بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان.



ونوه، إلى أن معرض "اهلا رمضان" مستمر حتى يوم 20 مايو القادم في المعارض، ولكن باقي المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية الكبرى التي تم توقيع بروتوكولات معها مستمرة في طرح السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20 %، وبه كافة أنواع السلع الاستراتيجية وذلك بالتعاون بين وزارة التموين وباقي الشركات التابعة للدولة.

