ناجي شهود: أنفاق قناة السويس بمثابة شرايين تغذي سيناء

قال اللواء ناجي شهود، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن أنفاق قناة السويس تمثل أحد مقومات الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن تلك الأنفاق ستجعل الانتقال بين ربوع سيناء مثل الانتقال بين مراكز محافظة القليوبية وغيرها من المحافظات.





وأشار "شهود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم السبت، إلى أن افتتاح أنفاق قناة السويس غدا، يعد تتويجًا للافتتاحات التي تمت على مدار الثلاث سنوات الماضية، لافتًا إلى أن الأنفاق بمثابة الشرايين التي ستغذي سيناء.





وأضاف، أن توجه الدولة لتعمير سيناء لا يقل أهمية عن إنشاء المدن الجديدة، حيث أن تعمير سيناء بالبشر بمثابة خط دفاع عن الدولة.





هذا ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، غدًا الأحد، أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية.



