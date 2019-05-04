الانتهاء من تصوير مسلسل "ابن أصول" في أستوديو النحاس

انتهى الخميس الماضى فريق عمل مسلسل "ابن أصول" من تصوير مشاهد المسلسل فى أستوديو النحاس بالهرم، وحضر التصوير عدد كبير من أبطال العمل منهم حمادة هلال، وإسلام إبراهيم، وحمزة العيلى، ورانيا منصور، وسوزان نجم الدين، وكريم أبو زيد، ومحمد نجاتى، وأيتن عامر.









ويستعد الفنان حمادة هلال حاليا لتسجيل أغنية "الناس الحلوة" ضمن أحداث مسلسله الجديد "ابن أصول"، وقال حمادة هلال عبر حسابه الخاص على موقع إنستجرام: "إن شاء الله أغنية الناس الحلوة من مسلسل ابن أصول، إنتاج شركة ‏سنيرجى‏ ‏تامر مرسى رمضان 2019 على ‏قناة dmc"، كاشفا أن الأغنية من ألحان وكلمات عزيز الشافعى، توزيع أحمد عادل، مهندس صوت محمد جودة، إخراج محمد بكير.









"ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجى، يشاركه البطولة سوزان نجم الدين، أيتن عامر، هبة حسن، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد كرارة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مع وجود بعض مشاهد الكوميديا.



