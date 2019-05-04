جروس: نحترم النجم الساحلي وهدفنا التأهل لنهائي الكونفدرالية

أكد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، خلال المؤتمر الصحفي ، لمباراة النجم الساحلي ، في اياب الدور قبل النهائي ، والمقرر لها غدا ، في التاسعة مساءا ، وان المباراة قوية أمام فريق مميز ويضم للاعبين جيدين .





وأشار جروس ، بأننا مصمصين ، على تحقيق نتيجة ايجابية من أجل تحقيق هدف واحد وهو التأهل للمباراة النهائية للبطولة الافريقية ، وهناك حالة من التركيز لدى الجميع .





وأوضح المدير الفني ، بانه رغم الغيابات المؤثرة أمثال فرجاني ساسي ، خالد بوطيب وحازم امام ، الا أنه يثق في اللاعبين المتواجدين في تقديم مباراة قوية ، ولدى ثقة كبيرة في امكانيات وقدرات حمدي النقاز .





وأشار جروس قائلا ، أدرك جيدا أن ملعب المباراة غدا ، سيكون يكون مكتظ بجماهير النجم الساحلي ، وجاهزين للتعامل بشكل جيد مع هذا الأمر ، وسوف نركز على استغلال المساحات لدى فريق النجم ، والتعامل مع الكرات العرضية .





وأضاف المدير الفني للزمالك ، الفرنسي لومير مدرب النجم يتمتع بخبرة كبيره ورصيد من البطولات ، ونحترم المنافس لكننا جئنا الى تونس من أجل التأهل للمباراة النهائية وقادرين على تحقيق ذلك .



