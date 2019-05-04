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جروس: نحترم النجم الساحلي وهدفنا التأهل لنهائي الكونفدرالية

السبت 04/مايو/2019 - 09:03 م
جروس: نحترم النجم الساحلي وهدفنا التأهل لنهائي الكونفدرالية
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رامي بشاي
 
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أكد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، خلال المؤتمر الصحفي ، لمباراة النجم الساحلي ، في اياب الدور قبل النهائي ، والمقرر لها غدا ، في التاسعة مساءا ، وان المباراة قوية أمام فريق مميز ويضم للاعبين جيدين .

وأشار جروس ، بأننا مصمصين ، على تحقيق نتيجة ايجابية من أجل تحقيق هدف واحد وهو التأهل للمباراة النهائية للبطولة الافريقية ، وهناك حالة من التركيز لدى الجميع .

وأوضح المدير الفني ، بانه رغم الغيابات المؤثرة أمثال فرجاني ساسي ، خالد بوطيب وحازم امام ، الا أنه يثق في اللاعبين المتواجدين في تقديم مباراة قوية ، ولدى ثقة كبيرة في امكانيات وقدرات حمدي النقاز .

وأشار جروس قائلا ، أدرك جيدا أن ملعب المباراة غدا ، سيكون يكون مكتظ بجماهير النجم الساحلي ، وجاهزين للتعامل بشكل جيد مع هذا الأمر ، وسوف نركز على استغلال المساحات لدى فريق النجم ، والتعامل مع الكرات العرضية .

وأضاف المدير الفني للزمالك ، الفرنسي لومير مدرب النجم يتمتع بخبرة كبيره ورصيد من البطولات ، ونحترم المنافس لكننا جئنا الى تونس من أجل التأهل للمباراة النهائية وقادرين على تحقيق ذلك .

وأشاد جروس بتخصيص طائره خاصه للفريق وأنها ساهمت في راحه اللاعبين.
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