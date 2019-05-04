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‎مستشار محافظ الإسكندرية الأسبق تحتفل بعيد ميلاد نجلتها (صور)

السبت 04/مايو/2019 - 07:57 م
‎مستشار محافظ الإسكندرية الأسبق تحتفل بعيد ميلاد نجلتها (صور)
مستشار محافظ الإسكندرية الأسبق
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عبدالحافظ حمدي
 
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‎احتفلت الدكتورة مي النحراوي، مستشار محافظ الإسكندرية الأسبق، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، والمهندس محمد فتحي المستشار الأسبق لوزير التجارة والصناعة بحفلة عيد ميلاد نجلتهم "خديچة".

‎وشارك في الحفل الذي أقيم بمنزل العائلة بالإسكندرية رموز المجتمع السكندري، من رجال أعمال وقيادات تنفيذية وسياسيين، وبدأت الحفل بإستقبال الدكتورة مي وزوجها المهندس محمد لضيوفهم.

‎الجدير بالذكر، أن الحفل حضرة مايقارب من 120 شخصية من رموز المجتمع السكندري، وعدد كبير من أهالي الأسرتين، وشارك في الحفل المهندس محمد القويري وحرمه والمهندس حسن الكيك وحرمة وهلال الضروبي وحرمة ومحمد القرم وحرمة والمهندس محمد العدوي وحرمة، والمهندس حازم بنيس ، والدكتور محمود رشدي وحرمة، والدكتور محمد قريتم وحرمة.
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