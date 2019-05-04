حل مؤسسة خيرية تبنت أفكار داعش في بريطانيا

أفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه تم حل مؤسسة خيرية أدارت مسجداً في البلاد، بتهمة الترويج للإرهاب، وذلك بعدما سمحت لإمام متطرف بأن يخبر طفل (3 أعوام) أن القتل أفضل من المدرسة وألقى خطبه أمام علم تنظيم داعش.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة المؤسسات الخيرية البريطانية أغلقت صندوق فضل إلهي الخيري/ Fazal Ellahi Charitable Trust بسبب تسهيل الإرهاب، وأن أمناء الصندوق، فضل إلهي وابنه إسبار منعا من إدارة مؤسسات خيرية في المستقبل.

يأتي هذا بعد السماح لإمام متطرف يدعى كارمان حسين، بإلقاء خطب داخل المسجد التابع للصندوق بمدينة ستوك أون ترينت في ستافوردشير، لفترة 4 أشهر عام 2016.

وسجن حسين لمدة 6 أعوام ونصف في 2017، بعد إدانته في 6 اتهامات بالتشجيع على الإرهابي واثنين آخرين بتشجيع دعم منظمة محظورة، هي تنظيم داعش.