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2.8 % تراجع في بوصة أبوظبي بأسبوع جني الأرباح

السبت 04/مايو/2019 - 07:57 م
2.8 % تراجع في بوصة أبوظبي بأسبوع جني الأرباح
بورصة أبوظبي
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الفجر الاقتصادي
 
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تراجع المؤشر العام لبورصة أبوظبى بنحو 2.8 %، بخسارة بلغت 152.11 نقطة إلى مستوى 5242.58 نقطة، في أسبوع جني الأرباح بعد 3 ارتفاعات أسبوعية للسوق.

وهبط بالمؤشر العام قطاع الاتصالات الذي نزل بنسبة 3.46 % مع تراجع سهم "اتصالات" بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع البنوك بنحو 3.6 %، بفعل تراجعات أبوظبي الأول بنسبة 4.08 %، وأبوظبي التجاري بنسبة 3.4 % بعد نفاذ الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، ونزل مصرف أبوظبي الإسلامي 1.24%.

ونزل قطاع العقارات 3.04 % مع تراجع سهم الدار العقارية بنسبة 4.8 % إلى 1.87 درهم.
 
وجرى التعامل خلال الأسبوع على 280.36 مليون سهم، بقيمة 1.77 مليار درهم.
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