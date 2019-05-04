استكمال تصوير "لأخر نفس" لـ أحمد صلاح حسني
السبت 04/مايو/2019 - 07:56 م
الفجر الفني
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يواصل الفنان احمد صلاح حسنى تصوير مسلسل "لأخر نفس" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز فى احدى الفلل بطريق المنصورية ويستمر التصوير هناك لمدة يوم واحد .
مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.
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