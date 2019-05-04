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هاني الناظر يوجه نصائح للصائمين.. ويحذر مرضى الضغط والكلى من هذا الشيء

السبت 04/مايو/2019 - 07:58 م
هاني الناظر يوجه نصائح للصائمين.. ويحذر مرضى الضغط والكلى من هذا الشيء
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هدى عبدالرازق
 
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نصح الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، الصائمين بالإفطار على تناول شوربة دافئة، والابتعاد عن تناول أي مشروبات مثلجة لتأثيرها السيىء على المعدة.

وأشار "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، إلى أنه يجب تناول قدر بسيط من الحلويات، أو استبدالها بالفواكة، منوهًا بأنه يجب تناول 3 لتر مياه خلال الفترة ما بين الإفطار حتى السحور.

وحذر مرضى الضغط والكلى من تناول العرقسوس، حيث أنه يؤثر على أداء الكلى، ويرفع الضغط.
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