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mo salah بث حي ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الانجليزي الممتاز

السبت 04/مايو/2019 - 07:54 م
mo salah بث حي ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الانجليزي الممتاز
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mo salah بث حي ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الانجليزي الممتاز

يقود النجم المصرى محمد صلاح هجوم فريق ليفربول، فى مواجهة مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، التى تنطلق فى التاسعة إلا الربع من مساء اليوم السبت، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالى:

 

حراسة المرمى: أليسون

 

الدفاع: روبيرسون ، أرنولد ، لوفرين ، فان ديك

 

الوسط: فاينالدوم ، هيندرسون ، فابينيو

 

الهجوم: محمد صلاح ، مانى ، ستوريدج

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