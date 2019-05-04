تامر حسني نجم أولى حفلات "ليالي العاصمة" بالقاهرة رابع أيام عيد الفطر المقبل

أعلنت "ليالي العاصمة "عن تعاقدها مع السوبر ستار تامر حسني، لإحياء أولى لياليها مع بداية حفلات صيف ٢٠١٩، والمقرر إقامتها في رابع أيام عيد الفطر المبارك ، ٧ يونيو المقبل، بمنطقة التجمع الأول، بالقاهرة الجديدة.

وصرح المنتج أشرف منير أن التعاقد مع النجم تامر حسني لإحياء أولى حفلاتها بالقاهرة، جاء تلبية لرغبة واختيار الجمهور الذي ينتظر أولى فاعلياتها بعاصمة الفن والثقافة العربية.

وأضاف منير إنه يتم حاليا العمل على قدم وساق، ليخرج الحفل بالشكل الذي يليق بجمهورها، مؤكدا حرص الشركة على ظهور النجم تامر حسني بشكل جديد ومختلف عن المعتاد فى تنظيم الحفلات الغنائية في مصر، بإستخدام أحدث التقنيات العالمية، لتقديم ليلة ترفيهية مليئة بالمفاجآت الغير مسبوقة.

وكانت "ليالي العاصمة" قد طرحت تذاكر الحفل من خلال موقع Ticketsmall ، لمواكبة التطور التكنولوجي في بيع تذاكر حفلاتها، تيسيرا على جمهور ليالي العاصمة في الحجز والدفع الإلكتروني من مصر وخارجها، أو من خلال فروع فوري المتوفرة في كافة أنحاء الجمهورية، بعدة فئات تلائم جميع أفراد الأسرة، ليستمتعوا سويا بأجواء من الترفية والرفاهية.