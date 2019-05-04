وفاء عامر تبكي الراحل مازن السماحي وتكشف أمنيته الأخيرة (فيديو)
السبت 04/مايو/2019 - 07:49 م
سارة إبراهيم - تصوير: عبير أحمد
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احتفلت الفنانة وفاء عامر، اليوم السبت، بتوقيع كتاب السيرة الذاتية للبطل الدولي مازن السماحي بعنوان "الطاقة الكامنة والابتسامة الساحرة"، داخل نادي الصيد بمنطقة الدقي.
ولم تتمالك "عامر" دموعها أثناء كلمتها خلال الحفل، مؤكدة أن أسرة مسلسل "السر" عملت بتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ذوي القدرات الخاصة مثل البطل مازن السماحي.
وأضافت "عامر" باكية، أن "السماحي" شارك في المسلسل مثل أي إنسان طبيعي وكان يؤدي دوره بإحساس كبير، قائلة: "عملنا مسلسل حبيس الأدراج" في إشارة إلى عدم عرضه حتى الآن.
"السر" من بطولة النجوم حسين فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، ريم البارودي، مازن السماحي، محمد سليمان، من تأليف حسام موسى، وإنتاج محمد فوزي، وإخراج محمد حمدي، ومن المقرر عرضه خلال العام الجاري.
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