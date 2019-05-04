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يلا لايف liverPoOl NOW مشاهدة مباراة ليفربول اليوم رابط ليفربول ونيوكاسل بث مباشر منقولة عبر beIN SPORTS HD 2

السبت 04/مايو/2019 - 07:49 م
يلا لايف liverPoOl NOW مشاهدة مباراة ليفربول اليوم رابط ليفربول ونيوكاسل بث مباشر منقولة عبر beIN SPORTS HD 2
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موعد مباراة ليفربول القادمة، موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي البريميرليج اليوم السبت 4/5/2019، حيث يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً على فريق نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث عشر من الدوري هذا الموسم، ويبحث ليفربول عن الفوز في اللقاء لمواصلة اللحاق بالسيتي في الترتيب بعد أن استعاد السيتي الصدارة عليه بفارق نقطة وحيدة ليتأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتدموعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد
موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل
يلتقي نيوكاسل بليفربول في ملعب سانت جيمس بارك حيث الجولة 37 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والسابعة إلا ربع بتوقيت جرينتش حيث يُلعب اللقاء، وتُنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل على قناة bein sports كسابق عهدها.


 
مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة
وتُذاع مباراة ليفربول القادمة مع نيوكاسل على قناة beIN sports hd 2 بتعليق العالمي رؤوف خليف، ومن الجدير بالذكر أن ليفربول قد تعثر في المباراة الأخيرة في الأبطال بثلاثية أمام البارسا في مباراة قوية ظهر فيها ليفربول بمستوى عالي لكن الحظ الغائب عن الفريق أهدر فرصة الفوز من بين أيديهم وأهداها للبارسا، لكن اللاعبين قد نسوا المباراة وركزوا علي مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد حيث مسابقة الدوري.

وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز ليفربول على نيوكاسل بأربعة أهداف نظيفة، لكن ليفربول يدخل لقاء اليوم وهو مُصمم على الفوز في اللقاء ليُلاحق السيتي في المنافسة، ويعتبر ليفربول فريق نيوكاسل يونايتد بوابته للحصول على الثلاث نقاط التي تضمن له البقاء في المنافسة، لكن نيوكاسل يونايتد رغم ذلك قد انتصر على ليفربول في 10 مواجهات منها ستة مواجهات كاملة على ملعب المباراة الحالي لذا فالحقائق تدل على أن المباراة صعبة.

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