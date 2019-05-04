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Mo Koora بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول اليوم Bein Match اون لاين اليوم

السبت 04/مايو/2019 - 07:47 م
Mo Koora بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول اليوم Bein Match اون لاين اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول
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Mo Koora بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول اليوم Bein Match اون لاين اليوم 

بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البث المباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد محمد صلاح في التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت على ملعب نيوكاسل يونايتد.

 

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر الان بجودة عالية بدون تقطيع بث مباشر بجودة ممتازة، كورة لايف ليفربول (محمد صلاح) كورة ستار بدون تقطيع الان في الدوري الإنجليزي.

 

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موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : رؤوف خليف

الساعة : 8:45 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 9:45 مساء بتوقيت السعودية


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