ماجد المصري يحتفل بعقد قران نجله المخرج أحمد المصري وهند صادق

احتفل منذ قليل الفنان الكبير ماجد المصري بعقد قران نجله المخرج "أحمد المصري" على مهندسة الإلكترونيات هند هيثم صادق، بقاعة الروضة داخل مسجد الشرطة فى القاهرة الجديدة.

كان ضمن الحضور والدة العريس الفنانة منى إش إش، وجد العريس الموسيقار حسن إش إش، ود.أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد كبير من أسرة العروسين وأصدقائهما.