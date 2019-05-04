نقل تونس : برمجة خاصة للرحلات بمناسبة شهر رمضان

كشفت شركة نقل تونس عن برمجة سفرات خطوطها، للحافلات والمترو، بصفة تتلاءم مع الأوقات الادارية وأوقات المؤسسات المدرسية والجامعية خلال شهر رمضان.

وأكدت الشركة، في بلاغ أصدرته الجمعة، تخصيص 619 حافلة لتأمين 8488 سفرة يومية منتظمة اضافة الى توفير 173 حافلة مخصصة للنقل المدرسي والجامعي للقيام ب833 سفرة يومية.

بالنسبة للنقل الحديدي، ستؤمن الشركة 1078 سفرة يومية على متن خطوط المترو علاوة على تدعيم خط المترو رقم 4، الذي يربط بين محطتي "سليمان الكاهية" و"برشلونة" خلال فترة الذروة الصباحية وبين محطتي "باب سعدون" و"خير الدين" خلال أوقات الذروة المسائية.

وستتجاوز، خلال شهر رمضان، عدد سفرات الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس-حلق الوادي-المرسى (ت ج م) 128 سفرة وذلك باستخدام 100عربة مترو و6 أرتال على هذا الخط.

وبينت الشركة تدعيم عدد السفرات وتوقيتها، خلال النصف الثاني من شهر رمضان، وذلك مواكبة لتطوّر طلبات التنقل وتماشيا مع الأنشطة الثقافية والحركة التجارية التي تشهدها تلك الفترة استعدادا للاحتفال بعيد الفطر.