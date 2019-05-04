هيمنة عربية على لقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي





تأهل فريقي الوداد المغربي والترجي التونسي إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تجاوز فريقي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي على الترتيب بالدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية.





وسيكون هذا النهائي العربي الثالث على التوالي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد نهائي نسختي البطولة في العامين الماضيين 2017 بين الأهلي والوداد والذي حسمه الفريق المغربي، و2018 بين الأهلي والترجي والذي توج به بطل تونس.





كما أن هذا سيكون النهائي العربي رقم 14 في تاريخ بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وإليكم ترتيب الأندية العربية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ:





1- الأهلي .. 8 ألقاب

2- الزمالك .. 5 ألقاب

3- الترجي .. 3 ألقاب

4- الرجاء .. 3 ألقاب

5- الوداد .. لقبين

6- شبيبة القبائل .. لقبين

7- وفاق سطيف .. لقبين

8- النجم الساحلي .. لقب

9- الإسماعيلي .. لقب

10- مولودية الجزائر .. لقب

11- الجيش الملكي .. لقب

12- الإفريقي .. لقب



