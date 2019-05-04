ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هيمنة عربية على لقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي

السبت 04/مايو/2019 - 06:26 م
هيمنة عربية على لقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements

تأهل فريقي الوداد المغربي والترجي التونسي إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تجاوز فريقي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي على الترتيب بالدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية.

وسيكون هذا النهائي العربي الثالث على التوالي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد نهائي نسختي البطولة في العامين الماضيين 2017 بين الأهلي والوداد والذي حسمه الفريق المغربي، و2018 بين الأهلي والترجي والذي توج به بطل تونس.

كما أن هذا سيكون النهائي العربي رقم 14 في تاريخ بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وإليكم ترتيب الأندية العربية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ:

1- الأهلي .. 8 ألقاب
2- الزمالك .. 5 ألقاب
3- الترجي .. 3 ألقاب
4- الرجاء .. 3 ألقاب
5- الوداد .. لقبين
6- شبيبة القبائل .. لقبين
7- وفاق سطيف .. لقبين
8- النجم الساحلي .. لقب 
9- الإسماعيلي .. لقب 
10- مولودية الجزائر .. لقب 
11- الجيش الملكي .. لقب 
12- الإفريقي .. لقب

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
كارديف سيتي
-
x
18:30
-
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
-
x
20:45
-
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
16:15
-
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
18:00
-
سبال
أودينيزي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هانوفر 96
فولفسبورج
-
x
15:30
-
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
فيردر بريمن
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
نيس
بوردو
-
x
20:00
-
أنجيه
ستاد ريمس
-
x
20:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
0
x
15:00
0
الوداد الرياضي - المغرب