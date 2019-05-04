نداء تونس: قبول ملف شق طوبال وشق حافظ السبسي يرد

تحصل الممثل القانوني لحركة نداء تونس الحمامات سفيان طوبال يوم أمس على مراسلة من مصالح وزارة العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الانسان تؤكد أنها "قبلت الملف المودع من قبل سفيان طوبال بخصوص المؤتمر الأخير للحزب".

وقال الأمين العام لحركة نداء تونس عبد العزيز القطي "إن هذه المراسلة ثبتت مخرجات المؤتمر الأخير وكل مؤسسات الحزب، بما فيها الأمانة العامة ومكتبه السياسي ولجنته المركزية وممثله القانوني سفيان طوبال.

و اعتبر شق حافظ قايد السبسي هذا القرار في بيان صادر عنه يوم أمس أمضاه أمين عام الحزب ناجي جلول، أنّ دور الإدارة هو الحياد طبقا للمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية وأنّ الملف برمته (في اشارة الى الملف القانوني لمخرجات مؤتمر نداء تونس الأخير)، تتعلّق به طعون قانونية وإخلالات خطيرة وإن اقتضى الأمر قضائية.

وأكد البيان أن حركة نداء تونس (شق المنستير) تحمّل الحكومة وأجهزتها المسؤولية في كل انحراف بالسلطة.