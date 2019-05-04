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من هم ضحايا "ألغام هاني رمزي" هذا العام؟

السبت 04/مايو/2019 - 06:29 م
من هم ضحايا ألغام هاني رمزي هذا العام؟
هاني رمزي
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الفجر الفني
 
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يواصل المنتجان محمد عبد الحميد ووائل علي متابعة عمليات المونتاج الخاصة ببرنامج "هاني في الألغام"، والذي يقدمه النجم هاني رمزي على قناة الحياة خلال شهر رمضان الكريم.


وانتهى هاني من تصوير كل حلقات البرنامج مؤخرا، وتشاركه هذا العام الإعلامية بوسي شلبي التي تستدرج النجوم إلى الصحراء لعمل سفاري لبرنامجها الجديد وهناك يقع النجوم في براثن مقلب هاني رمزي الذي يوهمهم أنهم وقعوا عن طريق الخطأ في حقل ألغام.


واستطاع هاني رمزي هذا العام أن يوقع في شباكه كل من النجوم محمد رجب، وفاء عامر، يسرا اللوزي، دينا فؤاد، عصام الحضري، ناهد السباعي، إدوارد، روجينا، محمد لطفي، انتصار، راندا البحيري، محمد رياض، سوزان نجم الدين، وغيرهم من نجوم الفن والكرة.
كان المنتج وائل علي قد أكد أن البرنامج يقدم النجم هاني رمزي بشكل جديد ومختلف وبه كثير من الكوميديا والتشويق وأنهم يتمنون أن يقدموا للجمهور بهذا البرنامج وجبة ترفيهية خفيفة وممتعة طوال أيام شهر رمضان.
برنامج هاني في الألغام يندرج تحت نوعية برامج المقالب ويقدمه النجم هاني رمزي ومن إنتاج شركة فيردي للانتاج الفني للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

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