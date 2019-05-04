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سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت 4/5/2019

السبت 04/مايو/2019 - 06:28 م
سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت 4/5/2019
سعر الدولار أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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يشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار حالة من الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع المنقضي ليسجل اليوم السبت، متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم نحو 17.12 جنيها للشراء، و17.22 جنيها بحسب التحديثات الاخيرة الصادرة عن البنك المركزى المصري وجاءت الاسعار على النحو التالي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
  
سعر الدولار فى بنك مصر
17.12  جنيه للشراء
17.22  جنيه للبيع
 
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
  
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.12  جنيه للشراء
17.22  جنيه للبيع
 
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
17.15 جنيه للشراء
17.23 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة
17.13 جنيه للشراء
17.23 جنيه للبيع
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