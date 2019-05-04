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البحيري : أنا ضد فتح المقاهي في رمضان احتراما للذوق العام

السبت 04/مايو/2019 - 06:27 م
البحيري : أنا ضد فتح المقاهي في رمضان احتراما للذوق العام
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محمد وليد الجموسي
 
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 قال القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري أنه ضد فتح المقاهي في شهر رمضان احتراما للذوق والأمن العام و احتراما لمشاعر الناس حسب تصريحه لراديو اكسبرس.
و يعود الجدل في كل شهر رمضان حول فتح المقاهي لان وزارة الداخلية لازالت تعمل بمقتضى منشور قديم يتعارض مع فصول الدستور التونسي لأنه يمنع ممارسة الحريات كما يحد من الحريات الفردية للأشخاص المفطرين في شهر رمضان .
و قد طالبت النائبة في البرلمان و رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة زارة الداخلية الى ضرورة الغاء المنشور المتعلق بغلق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان.
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