ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصطفى الخاني يشارك جمهوره كواليس تصوير "مقامات العشق"

السبت 04/مايو/2019 - 06:12 م
مصطفى الخاني يشارك جمهوره كواليس تصوير مقامات العشق
مصطفى الخاني
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
شارك الفنان السوري، مصطفى الخاني، مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له من كواليس مسلسله الجديد "مقامات العشق".

وظهر مصطفى في الصورة كرجل عجوز وبوجه محترق.

الجدير ذكره أن مصطفى الخاني، كان قد كرّم من ملتقى "يا مال الشام" الثقافي عن مجمل أعماله وعن ما قدمه من إضافات ثقافية وفنية وإنسانية، وكان هذا التكريم داخل مدينة دمشق القديمة.

مصطفى الخاني يشارك جمهوره كواليس تصوير "مقامات العشق"
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن ظ سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
كارديف سيتي
-
x
18:30
-
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
-
x
20:45
-
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
16:15
-
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
18:00
-
سبال
أودينيزي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هانوفر 96
فولفسبورج
-
x
15:30
-
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
فيردر بريمن
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
نيس
بوردو
-
x
20:00
-
أنجيه
ستاد ريمس
-
x
20:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
0
x
15:00
0
الوداد الرياضي - المغرب