مصطفى الخاني يشارك جمهوره كواليس تصوير "مقامات العشق"

شارك الفنان السوري، مصطفى الخاني، مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له من كواليس مسلسله الجديد "مقامات العشق".





وظهر مصطفى في الصورة كرجل عجوز وبوجه محترق.





الجدير ذكره أن مصطفى الخاني، كان قد كرّم من ملتقى "يا مال الشام" الثقافي عن مجمل أعماله وعن ما قدمه من إضافات ثقافية وفنية وإنسانية، وكان هذا التكريم داخل مدينة دمشق القديمة.



