آمال المثلوثي تحصل جائزة التقدير الخاص لعام 2019 من قبل المعهد العربي الأمريكي
السبت 04/مايو/2019 - 06:22 م
محمد وليد الجموسي
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تحصلت الفنانة التونسية آمال المثلوثي على جائزة تقدير خاصة من المعهد العربي الأمريكي خلال حفل توزيع جوائز خليل جبران للروح الإنسانية.
يشار إلى أن برنامج جوائز جبران السنوي يحتفل بالأفراد والمنظمات الذين يجسد عملهم قيم الشاعر الكبير: الاندماج والتعاون وتعزيز التفاهم الأكبر بين المجتمعات المتنوعة في كل من الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم.
وتكرم هذا العام الفنانة التونسية ىمال المثلوثي تقديراً للتأثير الهائل الذي أحدثته موسيقاها في حياة الناس في جميع أنحاء العالم.
وقال المعهد العربي الأمريكي أنه يسعى إلى الإشادة بالدور الذي لعبته في تغيير المفاهيم ، ليس فقط في الفترة التي سبقت الربيع العربي ، ولكن طوال مسيرتها الموسيقية.
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