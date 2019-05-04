آمال المثلوثي تحصل جائزة التقدير الخاص لعام 2019 من قبل المعهد العربي الأمريكي

تحصلت الفنانة التونسية آمال المثلوثي على جائزة تقدير خاصة من المعهد العربي الأمريكي خلال حفل توزيع جوائز خليل جبران للروح الإنسانية.

يشار إلى أن برنامج جوائز جبران السنوي يحتفل بالأفراد والمنظمات الذين يجسد عملهم قيم الشاعر الكبير: الاندماج والتعاون وتعزيز التفاهم الأكبر بين المجتمعات المتنوعة في كل من الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم.

وتكرم هذا العام الفنانة التونسية ىمال المثلوثي تقديراً للتأثير الهائل الذي أحدثته موسيقاها في حياة الناس في جميع أنحاء العالم.