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الترجي يتفوق على الوداد 3 – 2 في نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 04/مايو/2019 - 06:20 م
الترجي يتفوق على الوداد 3 – 2 في نهائي دوري أبطال إفريقيا
الترجي والوداد
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علاء خليف
 
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ضرب فريق الترجي التونسي موعدًا ناريًا مع فريق الوداد المغربي في قمة عربية خالصة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وتأهل الترجي للمباراة النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق مازيمبي الكونغولي، بينما صعد الوداد للنهائي القاري بعدما أطاح بفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي من الدور نصف النهائي.

 

ويخوض الترجي التونسي المباراة النهائية للبطولة الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه، حيث سبق وصعد للنهائي القاري 7 مرات سابقة، حصد اللقب 3 مرات أعوام 1994، 2011، 2018، بينما خسر اللقب 4 مرات أعوام 1999، 2000، 2010، 2012.

 

أما فريق الوداد المغربي يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه، حيث سبق وصعد للنهائي الإفريقي 3 مرات، حصد اللقب مرتين عامي 1992، 2017، بينما خسر لقب البطولة مرة وحيدة عام 2011.

 

وستقام مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة 24 مايو الجاري بالمغرب، على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في تونس يوم 31 من الشهر نفسه.

 

يا تري من يحسم نهائي النسخة الحالية من نهائي دوري أبطال إفريقيا، هل يحصد الترجي اللقب الرابع في تاريخه والثاني على التوالي، أم يتوج بطل المغرب بثالث ألقابه بالبطولة القارية؟

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