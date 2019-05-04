تفاصيل برنامج "رحلة حياة" للداعية مصطفى حسنى على قناة ON E

يشارك الداعية الشاب مصطفى حسنى فى الموسم الرمضانى المقبل، من خلال البرنامج الدينى الجديد "رحلة حياة"، والذى من المقرر عرضه حصريًا عبر قناة ON E.





يتناول البرنامج العلاقات المهمة فى الحياة، وأسس بناءها، وعلاج المفاهيم المشوشة لها، فضلا عن سلوكيات بناء العلاقات لكى يتم استثمارها بمرونة تؤدى للسعادة والاستقرار، كل هذا من المنظور الدينى والعلم الحديث وتجارب أهل الخبرة.