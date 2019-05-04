هاني شاكر يفتتح الدورة 23 لمهرجان المدينة بصفاقس

تقام الدورة الثالثة والعشرون لمهرجان المدينة بصفاقس من 10 إلى 29 ماي الجاري وذلك بعروض فنية متنوعة تلامس الإبداع والوصل بين البعد التونسي والعربي والمحلي.

وتفتتح هذه الدورة يوم 10 ماي بسهرة فنية يحييها النجم العربي “هاني شاكر” والفنان التونسي القدير ابن جهة صفاقس “جمال الشابي لتختتم يوم 29 من ذات الشهر بعرض موسيقي للفان هلال بن عمر يحمل عنوان “مزاج”.

وبين الافتتاح والاختتام، تراوح عروض مهرجان المدينة بصفاقس التي ستتوزع على فضاءات ثقافية متنوعة، بين حفلات موسيقية روحانية تتناغم مع أجواء شهر رمضان على غرار عرض “لأجل النبي” لفرقة زرياب للموسيقى بقيادة الدكتور محمد خماخم و”عرض “الاقطاب” لفرقة زوار الحضرة بقيادة الفنان مرشد بوليلة وسهرة الانشاد لفرقة غصن الزيتون و عرض”المزار 2″ للفنان رياض الشابي وعرض “رمضانيات تونسية” يحييه عدد من الفنانين التونسيين.

كما تسجل النسخة الحالية لمهرجان المدينة بصفاقس الذي يسهر على تنظيمه كل من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالتعاون مع ولاية صفاقس وبلدية صفاقس ومنتدى صفاقس للفنون والثقافات، حضورعدد من الفنانين التونسيين على غرار “زياد غرسة” و”نور الدين الباجي” و”محمد الجبالي” و”محرزية الطويل” وعرض موسيقي من بلغاريا بإدارة “فوانيا اينيت روميو” وعرض لفرقة القدود الحلبية من سوريا وعرض موسيقي لفرقة الجاز بالمعهد العالي للموسيقى بصفاقس وغيرها من العروض الموسيقية الفرجوية التلمذية من تنظيم المندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس1 و2.

وللتراث والمالوف التونسي الأصيل نصيب ضمن سهرات مهرجان المدينة بصفاقس، حيث ستحيي فرقة نادي الأصيل للموسيقى العربية التي يعود تاريخها إلى سنة 1982 في سهرة 19 ماي حفلا موسيقيا تحت عنوان “درر واوتار” كما خصصت هيئة المهرجان سهرة مميزة للحفر في مكامن ومميزات المدينة العتيقة خلال شهر رمضان وضعت تحت عنوان “سهرة ناس البلاد العربي” وذلك يوم 21 ماي.

وتجسيما لروح التضامن والتازر، حرصت هيئة المهرجان على تنظيم افطار جماعي بقرية “اس أو اس” المحرس وذلك بالشراكة مع النيابة الجهوية للمراة.

وللاطفال نصيب ضمن سهرات مهرجان المدينة بصفاقس حيث سيحيي حوالي 100 طفل في سهرة 15 ماي عرضا موسيقيا عنوانه “الزيارة” بقيادة أشرف بلحسن الى جانب فقرة لعشاق الفن الرابع ضمن سهرات ليالي رمضان وذلك بتنظيم عدد من العروض المسرحية على غرار “مرحلة” إخراج أمير بالأسود و”ميغالو شو” و”حورية البحر” لأمير العيوني و”قانون عمر” لسفيان الداهش و “لاهكا” لنضال السعدي و”راس ورويس” لفيصل الحضيري ورانية وسهرات أدبية سيتم خلالها تقديم عدد من الكتب مثل “التطريف في الرواية العربية الحديثة” للدكتورة دليلة شقرون و”صفاقس … المدينة البيضاء” للاستاذ رضا القلال.

وقد أعرب عدد من ممثلي وسائل الاعلام في تدخلاتهم عن اعجابهم ورضاهم عن البرمجة المتنوعة والثرية التي أعدت لمهرجان المدينة بصفاقس في دورته الحالية منتقدين من ناحية أخرى تنظيم مائدة الافطار الجماعي وغياب العروض السينمائية ضمن سهرات المهرجان.