وزير الرياضة يشهد ختام مهرجان الخيول العربية الأصيلة باستاد طنطا الرياضي (صور)

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات ختام مهرجان الخيول العربية باستاد طنطا الرياضي، وذلك بحضور اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية والنائب عبدالهادي القصبي رئيس إئتلاف دعم مصر، وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة.





وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة على هامش حضوره ختام مهرجان الغربية للخيول العربية الأصيلة للمرة الخامسة بالمحافظة، الذي يقام تحت رعايته بستاد طنطا الرياضي بمشاركة 250 من الخيول العربية.



