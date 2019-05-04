ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الرياضة يشهد ختام مهرجان الخيول العربية الأصيلة باستاد طنطا الرياضي (صور)

السبت 04/مايو/2019 - 06:20 م
وزير الرياضة يشهد ختام مهرجان الخيول العربية الأصيلة باستاد طنطا الرياضي (صور)
Advertisements
طباعة
أيمن يحيي
 
Advertisements
يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات ختام مهرجان الخيول العربية باستاد طنطا الرياضي، وذلك بحضور اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية والنائب عبدالهادي القصبي رئيس إئتلاف دعم مصر، وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة على هامش حضوره ختام مهرجان الغربية للخيول العربية الأصيلة للمرة الخامسة بالمحافظة، الذي يقام تحت رعايته بستاد طنطا الرياضي بمشاركة 250 من الخيول العربية.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وصل منذ قليل الى محافظة الغربية، وتوجة الى ديوان عام المحافظة وكان فى استقبالة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية والنائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر.
وزير الرياضة يشهد ختام مهرجان الخيول العربية الأصيلة باستاد طنطا الرياضي (صور)
وزير الرياضة يشهد ختام مهرجان الخيول العربية الأصيلة باستاد طنطا الرياضي (صور)
وزير الرياضة يشهد ختام مهرجان الخيول العربية الأصيلة باستاد طنطا الرياضي (صور)
وزير الرياضة يشهد ختام مهرجان الخيول العربية الأصيلة باستاد طنطا الرياضي (صور)
وزير الرياضة يشهد ختام مهرجان الخيول العربية الأصيلة باستاد طنطا الرياضي (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
كارديف سيتي
-
x
18:30
-
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
-
x
20:45
-
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
16:15
-
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
18:00
-
سبال
أودينيزي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هانوفر 96
فولفسبورج
-
x
15:30
-
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
فيردر بريمن
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
نيس
بوردو
-
x
20:00
-
أنجيه
ستاد ريمس
-
x
20:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
0
x
15:00
0
الوداد الرياضي - المغرب