أمير الجوف يوجه بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو عن سجناء الحق العام

وجه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بعقد اجتماعات للجان العفو عن سجناء الحق العام بالمنطقة، لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الذي يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ .



