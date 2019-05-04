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مدرب النجم: نتيجة الذهاب لم تحسم بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية

السبت 04/مايو/2019 - 06:14 م
مدرب النجم: نتيجة الذهاب لم تحسم بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية
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هاني عصام
 
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أكد الفرنسي روجيه لومير، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، أن مواجهة الزمالك غدًا ستكون صعبة على الفريقين، ونتيجة الذهاب لم تحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بالكونفدرالية، لكلا الفريقين.

وأضاف لومير، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن لقاء الذهاب دخل طي النسيان، مؤكدًا أن فريقه كان قادرًا على تسجيل هدفًا على الأقل، مشددًا على أن مايهمه هو جاهزية فريقه لموقعة الغد، رغم غياب عدة عناصر عن الفريق لأسباب مختلفة.

وتابع روجيه لومير: ثقتي كبيرة في العناصر البديلة، لتقديم أداءً جيدًا، وتحقيق العبور إلى المباراة النهائية.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الزمالك والنجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية انتهى بفوز الأبيض بهدف نظيف.
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