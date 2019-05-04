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بايرن يعبر هانوفر ويوسع الفارق مع دورتموند

السبت 04/مايو/2019 - 06:15 م
بايرن يعبر هانوفر ويوسع الفارق مع دورتموند
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وسع بايرن ميونخ الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا إلى خمس نقاط عبر الفوز على ضيفه هانوفر 3/ 1 اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين للبوندسليجا.

ورفع بايرن رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الثاني دورتموند والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفه فيردر بريمن.

وتقدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بهدف لبايرن في الدقيقة 27 عبر عرضية متقنة من جوشوا كيميتش ارتقى لها ليفاندوفسكي برأسه في الشباك. وأضاف ليون جوريتسكا الهدف الثاني للنادي البافاري قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وردالبرازيلي جوناثان كريستيان بهدف لهانوفر في الدقيقة 51 من ضربة جزاء بعد ان لمست الكرة يد جيروم بواتينج مدافع بايرن، حيث لجأ الحكم لتقنية "الفار" قبل احتساب ضربة الجزاء.

ولكن جوناثان كريستيان تعرض للطرد بعد ثلاث دقائق فقط من هدفه لحصوله على الإنذار الثاني وذلك بسبب تدخله بقوة مع كيميتش.

وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة أحرز الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري الهدف الثالث لبايرن بعدما تلاعب بدفاع هانوفر وسدد في الشباك.
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