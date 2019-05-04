الفلكي "ملهم هندي": رمضان سيكون الثلاثاء في حال تعذر الرؤية
السبت 04/مايو/2019 - 06:11 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أكد الخبير الفلكي ملهم هندي، اليوم السبت، على أنه تعذر رؤية هلال رمضان من جميع مناطق المملكة كما كان محسوبا فلكيًا.
وقال الخبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : هذا لايعني ان غدا الأحد المتمم بل ستكون هناك دعوة للترائي يوم غد مرة أخرى.
وأضاف : وبعدها يقرر أن يكون رمضان المبارك الإثنين اذا تمت الرؤية او الثلاثاء في حال تعذر الرؤية.
Advertisements