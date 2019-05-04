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الفلكي "ملهم هندي": رمضان سيكون الثلاثاء في حال تعذر الرؤية

السبت 04/مايو/2019 - 06:11 م
الفلكي ملهم هندي: رمضان سيكون الثلاثاء في حال تعذر الرؤية
تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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أكد الخبير الفلكي ملهم هندي، اليوم السبت، على أنه تعذر رؤية هلال رمضان من جميع مناطق المملكة كما كان محسوبا فلكيًا.

وقال الخبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : هذا لايعني ان غدا الأحد المتمم بل ستكون هناك دعوة للترائي يوم غد مرة أخرى.

وأضاف : وبعدها يقرر أن يكون رمضان المبارك الإثنين اذا تمت الرؤية او الثلاثاء في حال تعذر الرؤية.
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