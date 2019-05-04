منوبة : فض اعتصام عمال النظافة بطبربة واستئناف رفع الفضلات
السبت 04/مايو/2019 - 06:12 م
محمد وليد الجموسي
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استانف العمل بمصلحة النظافة والمستودع البلدي بطبربة ظهر اليوم السبت وذلك بعد فض اعتصام ثمانية عمال نظافة يعملون ضمن آلية الحضائر البلدية احتجاجا على عدم ترسيمهم حسب ما أفاد به عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الاعلام والتواصل أسامة عويدات في تصريح لمراسلة (وات).
وقد تدخّل أعوان النظافة لرفع الفضلات المتراكمة في المنطقة وذلك بعد توفير الاليات والوسائل والموارد البشرية اللازمة لتغطية اكثر ما يمكن من الاحياء.
كان ذلك اثر جلسة تفاوض اشرف عليها والي منوبة احمد السماوي وورئيس البلدية كثير البيتري وممثل الاتحاد المحلي للشغل وعدد من مكونات المجتمع المدني
صبيحة اليوم بمستودع البلدية حيث تم اقناع العمال المعتصمين هناك منذ أربعة أيام باستئناف العمل وفض الاعتصام على أن تدرس وضعيتهم لاحقا وتجد لهم الحلول الممكنة صلب البلدية بالانتداب خاصة ان بعضهم تجاوز السن القانونية وهم من ذوي الاقدمية .
وكان العمال الثمانية قد دخلوا في اعتصام مفتوح بالمستودع وشلّوا حركة دخول وخروج اليات النظافة الامر الذي أدّى الى تعطّل رفع الفضلات و انتشار الأوساخ بالمدينة وذلك على خلفية عدم ترسيمهم بسبب تجاوزهم السن القانونية فضلا عن حرمانهم من التغطية الاجتماعية .
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