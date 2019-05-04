خبيرة تنمية بشرية: 542 حالة طلاق تشهدها مصر يوميًا

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قالت الدكتورة حنان كمال، خبيرة التربية وتنمية الموارد البشرية، إن مبادرة "مودة" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية، تهدف إلى توعية الطلاب بالتسامح الأسري وإرساء مبدأ المودة والرحمة بين الزوجين، مشيرة إلى أن اسم المبادرة مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: "وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً"، ووزارة التضامن هي صاحبة فكرة المشروع والمنوطة بتنفيذه في الجامعات المصرية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضافت "كمال"، خلال حوارها مع فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد هي أكبر محافظات بها نسب طلاق، مشيرة إلى أن هناك 542 حالة طلاق يوميًا و198 ألف حالة سنويًا على مستوى الجمهورية.



وتابعت، أن 38.1 % من حالات الطلاق لم يتعدى على الزواج 3 سنوات، و15 % منها لم يتعدى على الزواج عام واحد، ومن هنا جاءت فكرة مبادرة "مودة" لدعم الشباب المقبلين على الزواج من سن 18 حتى 25 عام وتأهيلهم من الجوانب الاجتماعية والصحية والشرعية بهدف الحد من ارتفاع نسب الطلاق التي أصبحت تهدد كيان المجتمع المصري وتماسكه.



هذا وفي ظل ارتفاع معدلات الطلاق بمصر، تتطلع الحكومة إلي إيجاد آليات للحد من هذا الارتفاع المستمر، الذى جعل الطلاق بمثابة ظاهرة تتفشى المجتمع.



ومؤخرا أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "مودة" والتي تعتبر مشروعًا قوميًا للحد من ارتفاع نسب الطلاق، وتتضمن المبادرة تقديم محاضرات للشباب المقبلين علي الزواج، حول الإرشاد الأسري وتوضيح حقوق وواجبات الزوجين، وكيفية تكوين أسر سعيدة ومترابطة.

