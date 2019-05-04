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ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين فى القصف الإسرائيلى على غزة إلى 8

السبت 04/مايو/2019 - 04:57 م
ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين فى القصف الإسرائيلى على غزة إلى 8
ارشيفية
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وكالات
 
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 ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، اليوم السبت ، إلى 8 على الأقل.
 
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منذ ظهر اليوم 24 موقعا و6 أراض زراعية، ومنزلين، ومركبة، في مختلف مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة 8 مواطنين على الأقل بجروح مختلفة نقلوا على إثرها إلى عدد من المستشفيات.

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي ومدفعية الاحتلال عمليات القصف على المواقع والأراضي وممتلكات المواطنين بين الفينة والأخرى، ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين، إضافة الى بث حالة من الخوف في صفوف المواطنين.

واستشهد الشاب محمد نصير (22 عاما) اليوم، ليرتفع عدد الشهداء منذ يوم الأمس إلى خمسة، فيما سجل إصابة أكثر من 51 مواطنا بالأمس الجمعة، بنيران الاحتلال.
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