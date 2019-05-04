تعافي أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم السبت 4/5/2019
السبت 04/مايو/2019 - 04:49 م
الفجر الاقتصادي
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تعافت أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم السبت، لترتفع بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد، بدعم من الصعود العالمي للذهب في البورصة الدولية.
سعر الذهب المحلي:
سجل الذهب عيار 18 سعر523 جنيهًا
سجل الذهب عيار 21 سعر 611 جنيهًا
سجل الذهب عيار 24 سعر 698 جنيهًا
سجل الجنيه الذهب سعر 4888 جنيهًا
وعالميا، سجلت أسعار الذهب أمس الجمعة لتحقق أكبر مكاسبها ليوم واحد في شهرين، مبتعدة عن أدنى مستوى لها في أربعة أشهر الذي هوت إليه في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع الدولار.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.68 % لينهي الجلسة عند 1278.94 دولار للأوقية، وهي أكبر مكاسبه من حيث منذ 8 مارس الماضي.
وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.7 % لتبلغ عند التسوية 1281.30 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.
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