تعافي أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم السبت 4/5/2019

تعافت أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم السبت، لترتفع بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد، بدعم من الصعود العالمي للذهب في البورصة الدولية.





سعر الذهب المحلي:

سجل الذهب عيار 18 سعر523 جنيهًا

سجل الذهب عيار 21 سعر 611 جنيهًا

سجل الذهب عيار 24 سعر 698 جنيهًا

سجل الجنيه الذهب سعر 4888 جنيهًا





وعالميا، سجلت أسعار الذهب أمس الجمعة لتحقق أكبر مكاسبها ليوم واحد في شهرين، مبتعدة عن أدنى مستوى لها في أربعة أشهر الذي هوت إليه في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع الدولار.





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.68 % لينهي الجلسة عند 1278.94 دولار للأوقية، وهي أكبر مكاسبه من حيث منذ 8 مارس الماضي.





وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.7 % لتبلغ عند التسوية 1281.30 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.