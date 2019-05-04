بوكو حرام تستولي على قاعدة عسكرية في نيجيريا
السبت 04/مايو/2019 - 04:50 م
وكالات
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استولت جماعة بوكو حرام الإرهابية لساعات، على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا، بعد أيام من شنها هجوماً أوقع خمسة قتلى عسكريين، وتسببت باختفاء 30 آخرين، وفق ما ذكرته مصادر أمنية وسكان محليون، اليوم (السبت).
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