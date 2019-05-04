سعد لمجرد يغازل جمهوره بلوك مختلف (صورة)

شارك الفنان المغربي سعد لمجرد، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إطلالته الجديدة الذي يظهر خلالها بلوك مختلف عن ما تعود عليه جمهوره.









ونشر لمجرد صورته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "انستجرام"، بشعر أشقر، وأرفقها بتعليق قال فيه: "مهما قررت أن تفعل كن واثقاً أنه سيمنحك شعوراً بالسعادة".



