رئيس جامعة الإسكندرية يناقش مشروعات تعاون مع جامعة ألاباما الأمريكية

استقبل اليوم السبت الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة منى فؤاد الأستاذ بجامعة ألاباما الأمريكية، والدكتور وليد عرفات الأستاذ بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، حيث تم استعراض مشاريع التعاون القائمة بين الجامعتين، وسبل تطوير والتوسع في هذه المشاريع والأنشطة.





ومن جانبه أشار الدكتور الكردي إلى إمكانية التعاون مع المحافظة لتنفيذ توأمة بين المحافظتين والجامعتين لنشر ثقافة المدن الصحية التى تراعى الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والإستفادة من خبرة جامعة ألاباما باعتبارها جامعة بحثية ومركز للرعاية الصحية، وتقدم دراسات فى مجالات التدريس، والبحث، والرعاية الصحية وخدمة المجتمع، موضحا إمكانية الإستعانة بمؤسسات المجتمع المدني والطلاب بالإسكندرية وجميع الطاقات البشرية لنشر ثقافة الفكر الجماعى التطوعى، وأضاف أن الجامعة أطلقت حملة للتوعية بمرض سرطان القولون، للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن طريق اجراء تحليل بسيط، وقال أن مركز الأبحاث الإكلينيكية بالجامعة الذى يعمل بالتعاون مع جامعة ألاباما، وجامعات أخرى، يحظى بسمعة علمية دولية طيبة، ويوفر فرص التدريب المتخصص للأساتذة بتنفيذ تجاربهم الإكلينيكية لتطوير العلاجات التى تقدم للمرضى.





وأشارت الدكتورة منى فؤاد، إلى أنها فازت بمشروع لتطبيق ثقافة المدن الصحية فى مدينة برمنجهام حيث تقع جامعة الاباما، وإنشاء سياسة صحية عامة بالمدينة تقوم على مبدأ تحسين الصحة بتحسين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على الصحة باعتبار أن صحة المرء هي نتيجة للظروف السائدة في المجتمع، ونتيجة لمستوى الجودة في مرافق تقديم الرعاية الصحية.



