ميناء دمياط يصدر 13 ألف طن من اليوريا
السبت 04/مايو/2019 - 04:41 م
الفجر الاقتصادي
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة .
ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة ، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1293 طن قمح، في حين غادر عدد 67 سيارة نقل محملة بـ 3522 طن قمح .
وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175264، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33213 طنا .
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 13400 طن يوريا و 6236 طن فوسفات و 3400 طن أسمنت.
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