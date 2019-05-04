جامعة الإسكندرية توقع ١٦بروتوكول مع الشركات الصناعية الكبرى

وقع اليوم السبت، الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية عدد ١٦ بروتوكول تعاون مع رؤساء مجالس مجموعة من الشركات الصناعية الكبرى بالمحافظة، وذلك فى إطار تحالف الجامعة مع الصناعة.





وصرح رئيس الجامعة أن توقيع هذه البروتوكلات يأتى فى إطار إيمان الجامعة بضرورة تفعيل التعاون بين الجامعة والصناعة لتحقيق التكامل بين الجانبين بما يعود بالنفع على المجتمع، ويساعد فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.





وأضاف أن الجامعة حريصة أيضاً على تطوير برامجها الدراسية واستحداث كليات وبرامج جديدة بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المتطورة، والتعاون مع المؤسسات والهيئات المختلفة، وتطوير المبانى والقاعات الدراسية، وتطوير المستشفيات الجامعية بما يخدم العملية التدريسية والمجتمع.





وأشار الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذه البروتوكولات تهدف إلى مساهمة الجامعة فى رصد ودراسة المشكلات الصناعية، والمساهمة فى حلها، وتفعيل دور الجامعة كبيت خبرة للمؤسسات الصناعية، وإنشاء منصة ذكية لتكامل الجامعة والصناعة، وتعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الصناعية، وبط مناهج التعليم والبحث العلمى بالصناعة وتطوير البيئة وخدمة المجتمع، وتوفير فرص تدريبية متميزة وفعالة لطلاب الجامعة، وتنمية قدرات العاملين بتلك الشركات.





تم خلال اللقاء عرض الرؤى والأفكار والمقترحات من جانب الشركات الصناعية، وتم الاتفاق على تحديد أفراد يعلون بمثابة حلقات وصل بين الجانبين، وعقد اجتماع شهرى لبحث تطبيق وتنفيذ المقترحات التى تم طرحها، كما تم عرض أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة المختلفة ودورها فى المجتمع.





وحضر توقيع البروتوكول الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الإفريقية والدكتورة رانيا الشرقاوى مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمسئولية المجتمعية والتطوير الإداري ورؤساء مجالس إدارات 16 شركة صناعية بالإسكندرية.



