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عاجل.. مصر تحذر تركيا من الحفر في منطقة بحرية بقبرص

السبت 04/مايو/2019 - 04:40 م
عاجل.. مصر تحذر تركيا من الحفر في منطقة بحرية بقبرص
أرشيفية
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أكدت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 4 مايو الجاري، أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.

حيث حذر البيان من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكداً على ضرورة التزام أى تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.

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المزيد عن: وزارة الخارجية نوايا تركيا حفر تركيا في قبرص جمهورية مصر العربية
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