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إسرائيل تقرر إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم مع قطاع غزة

السبت 04/مايو/2019 - 04:35 م
إسرائيل تقرر إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم مع قطاع غزة
ارشيفية
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وكالات
 
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قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، إغلاق معبري بيت حانون "إيرز" وكرم أبو سالم مع قطاع غزة، وإلغاء مساحة الصيد بسواحل القطاع حتى إشعار آخر على خلفية التطورات الأمنية الجارية مع قطاع غزة.

وأفاد بيان صادر عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية الميجور جنرال كميل أبو ركن، مساء اليوم السبت، بـ "إغلاق معبري إيرز (بيت حانون)، وكيرم شالوم (كرم أبو سالم)، وكذلك إلغاء مساحة الصيد في قطاع غزة وذلك حتى إشعار آخر".

وأضاف "تم اتخاذ هذا القرار في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه المناطق الموجودة ضمن حدود دولة إسرائيل".

وقالت قناة عبرية إن بلدية أشدود قررت فتح المخابئ والملاجئ ردا على إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من قطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم، السبت، أن بلدية أشدود في محيط مستوطنات غلاف غزة، قررت فتح المخابئ والملاجئ في محيطها.

وقال أور هيلر، الإعلامي الإسرائيلي بالقناة العاشرة العبرية، إن إدارة شواطئ أشكلون، التي تقع على البحر المتوسط، قررت إغلاق الشاطئ أمام المصطافين، بعد إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من داخل قطاع غزة على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وكذلك بلدة أشكلون.

وفي السياق نفسه، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب لبحث التطورات الأمنية في قطاع غزة، حيث سيعقد في تل أبيب سلسلة مشاورات أمنية مع كل من رئيس الأركان، ورئيس جهاز الشاباك، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورؤساء الدوائر الأمنية المختصة.

وفي السياق نفسه، أعلنت مستوطنات غلاف غزة إطلاق صافرات الإنذار، بعد إطلاق عشرات القذائف من قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إفيخاي أدرعي، إنه تم رصد إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، في وقت اعترضت منظومات القبة الحديدية بعضها.

وأضافت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية من جانبها، بأن الجيش الإسرائيلي هاجم عدة أهداف في قطاع غزة، بدعوى إطلاق الفلسطينيين من داخل القطاع عشرات القذائف على مستوطنات غلاف غزة.

ونشرت مجلة "يسرائيل ديفينس" العبرية صورة لدخول بعض المستوطنين للملاجئ، من الرجال والنساء والأطفال، على حد سواء، بالتوازي مع مواصلة استهداف الجيش الإسرائيلي لضرب أهداف تابعة لحركة حماس في غزة.

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