إدراج الصناعات الخفيفة ضمن منتج "أرض وقرض" بالوادي الصناعي

أفصح لـ"الاقتصادية" المهندس أيمن منسي؛ الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن إدراج الصناعات الخفيفة ضمن منتج "أرض وقرض صناعي"، مشيرا إلى التركيز على القطاعات الجديدة التي ستتجه إليها الدولة ضمن القطاعات الخفيفة واللوجستية.





وقال منسي، نستهدف الصناعات الجديدة التي تتكامل مع الصناعات القائمة في الوادي الصناعي أو الصناعات المستقبلية التي تتماشى مع البنية التحتية المتطورة للوادي الصناعي.





وتشتمل الصناعات القائمة في الوادي الصناعي على ستة قطاعات رئيسة، المنتجات الدوائية والصيدلة، والسلع الغذائية، والاستهلاكية، والخدمات اللوجستية، والصناعات البلاستيكية، مواد الإنشاءات والبناء وقطاع النقل وصناعة وتجميع المركبات والآليات.





وأشار إلى أن الوادي الصناعي يهدف إلى تعزيز التجربة الاستثمارية في القطاع الصناعي ودعم المستثمر وتسهيل كل الإجراءات منذ البدء والاستثمار في الأرض حتى مراحل التصدير، التي تنطلق باختيار الأرض للمستثمر والوقوف على الموقع والبدء في إجراءات التصاريح عن طريق هيئة المدن الاقتصادية.





وأوضح، أن منتج "أرض وقرض صناعي" متاح للمستثمرين الجدد أو الحاليين الذين لهم عام من وجودهم كمستثمرين في الوادي الصناعي، وذلك من خلال حجز الأرض والتقديم من خلال الصندوق الصناعي.





وأفاد الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي، بوجود مذكرة تفاهم قائمة مع برنامج التجمعات الصناعية لاستقطاب صناعات رئيسة مهمة تتضمن صناعة وتجميع السيارات والصناعات الدوائية وتم توفير البيئة اللازمة لتلك الصناعات والصناعات الأخرى.





وبين، أن التجمعات الصناعية لديها رؤية لتوفير الأدوات اللازمة للاستثمار في قطاعات جديدة أو دعم المستثمرين الحاليين في قطاعات قائمة في الوادي الصناعي، إضافة إلى جهودها لدعم الصناعة بشكل عام في المملكة.





ولفت إلى توقيع ثلاث مذكرات تفاهم الأسبوع الماضي الأولى مع صندوق التنمية الصناعي والثانية مع التجمعات الصناعية والثالثة مع هيئة تنمية الصادرات لتمكين المستثمرين وتسهيل إجراءات التصدير.





ووقع صندوق التنمية الصناعية السعودي وهيئة المدن الاقتصادية والوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية من خلال وضع الآليات والإجراءات اللازمة لتقديم منتجي (أرض وقرض صناعي).





كما وقع برنامج التجمعات الصناعية وهيئة المدن الاقتصادية والوادي الصناعي مذكرة تفاهم أخرى، لتفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي.



