مصرع وإصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بسوهاج

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لقي شخص مصرعه فيما أصيب 13 آخرين إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي الغربي بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصابين لتلقي العلاج.



وتلقى مديرية أمن سوهاج، بلاغًا بانقلاب السيارة رقم 2415 ه ى ط أجرة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.



وشهد أمس الطريق الزراعي مصر أسوان مصرع شخصين وإصابة 5 أخرين إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل.



ولقي 6 أشخاص أمس أيضا مصرعهم، فيما أصيب 50 آخرين في حادث مؤلم على الطريق الصحراوى الغربى سوهاج – قنا عند نقطة الكيلو 110 اتجاه قنا، إثر تصادم أتوبيس سياحى يقل سودانيين بعربة نقل للأحجار.



وتلقى اللواء مجدي القاضي،مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تصادم بين أتوبيس سياحى الأقصر، مع سيارة نقل بمقطورة عند نقطة الكيلو 110 سوهاج قنا الصحراوى الشرقى، ونتج عن الحادث وفاة سائق الأتوبيس و4 سودانيين قادم من ميناء قسطل فى اتجاه القاهرة مع سيارة نقل بمقطورة.



تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.