ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصرع وإصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بسوهاج

السبت 04/مايو/2019 - 04:21 م
مصرع وإصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بسوهاج
Advertisements
طباعة
أبورية حسين
 
Advertisements
لقي شخص مصرعه فيما أصيب 13 آخرين إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي الغربي بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصابين لتلقي العلاج.

وتلقى مديرية أمن سوهاج، بلاغًا بانقلاب السيارة رقم 2415 ه ى ط أجرة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وشهد أمس الطريق الزراعي مصر أسوان مصرع شخصين وإصابة 5 أخرين إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل.

ولقي 6 أشخاص أمس أيضا مصرعهم، فيما أصيب 50 آخرين في حادث مؤلم على الطريق الصحراوى الغربى سوهاج – قنا عند نقطة الكيلو 110 اتجاه قنا، إثر تصادم أتوبيس سياحى يقل سودانيين بعربة نقل للأحجار.

وتلقى اللواء مجدي القاضي،مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تصادم بين أتوبيس سياحى الأقصر، مع سيارة نقل بمقطورة عند نقطة الكيلو 110 سوهاج قنا الصحراوى الشرقى، ونتج عن الحادث وفاة سائق الأتوبيس و4 سودانيين قادم من ميناء قسطل فى اتجاه القاهرة مع سيارة نقل بمقطورة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
Advertisements
المزيد عن: ظ
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
كارديف سيتي
-
x
18:30
-
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
-
x
20:45
-
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
16:15
-
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
18:00
-
سبال
أودينيزي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هانوفر 96
فولفسبورج
-
x
15:30
-
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
فيردر بريمن
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
نيس
بوردو
-
x
20:00
-
أنجيه
ستاد ريمس
-
x
20:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
0
x
15:00
0
الوداد الرياضي - المغرب