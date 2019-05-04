أهالي إسنا بالأقصر يجوبون شوارعها احتفالا بقدوم رمضان



واعتاد العديد من أهالي الأقصر، على الخروج سنويًا قبيل قدوم شهر رمضان الكريم على الخروج في " دورة"، أو طلعة المحمل، أو تابوت الأولياء كما يطلق عليها، احتفالًا بقدوم الشهر الكريم.



وجاب المئات من أهالي القرية، وهم يحملوا " تابوت" فارغ رمزا للموتى، ليطوفوا به على مقامات الأولياء والصالحين بقرية طفنيس وسط أناشيد المديح النبوي، والذكر.



ومن المقرر أن تشهد الأقصر اليوم، خروج دورة رمضان بمدينة إسنا، كما يستعد أهالي مدينة الأقصر لخروج دورة رمضان، وذلك في منطقة أبو الجود، كما ستشهد كل من منطقة " القباحي، نجع السمان، السواقي"، خروج دورة رمضان غدًا الأحد.



جاب أهالي قرية طفنيس المطاعنة، بمركز إسنا جنوب الأقصر، شوارع القرية، احتفالًا بقدوم شهر رمضان الكريم.