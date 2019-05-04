ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سريلانكا تتعهد بالقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار

السبت 04/مايو/2019 - 04:03 م
سريلانكا تتعهد بالقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
قال رئيس سريلانكا ماثريبالا سيريسينا إن قوات الأمن في بلاده ستقضي على الإرهاب، وتستعيد الاستقرار قبل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها بحلول نهاية العام، متعهداً بمحاسبة كل الإرهابيين المتصلين بالهجمات الانتحارية التي وقعت في عيد القيامة.


وقال سيريسينا لرويترز في مقابلة اليوم السبت: "لا يمكن تأجيل الانتخابات ولذلك فإنني سوف أستعيد الاستقرار وأقضي على الإرهاب قبل الانتخابات... لقد حددنا بالفعل هوية كل الأعضاء الفاعلين في العمليات الإرهابية وسوف نلقي القبض عليهم حالاً".
Advertisements
المزيد عن: سريلانكا الاستقرار الارهاب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
كارديف سيتي
-
x
18:30
-
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
-
x
20:45
-
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
16:15
-
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
18:00
-
سبال
أودينيزي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هانوفر 96
فولفسبورج
-
x
15:30
-
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
فيردر بريمن
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
نيس
بوردو
-
x
20:00
-
أنجيه
ستاد ريمس
-
x
20:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
0
x
15:00
0
الوداد الرياضي - المغرب