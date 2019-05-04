سريلانكا تتعهد بالقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار

قال رئيس سريلانكا ماثريبالا سيريسينا إن قوات الأمن في بلاده ستقضي على الإرهاب، وتستعيد الاستقرار قبل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها بحلول نهاية العام، متعهداً بمحاسبة كل الإرهابيين المتصلين بالهجمات الانتحارية التي وقعت في عيد القيامة.

وقال سيريسينا لرويترز في مقابلة اليوم السبت: "لا يمكن تأجيل الانتخابات ولذلك فإنني سوف أستعيد الاستقرار وأقضي على الإرهاب قبل الانتخابات... لقد حددنا بالفعل هوية كل الأعضاء الفاعلين في العمليات الإرهابية وسوف نلقي القبض عليهم حالاً".