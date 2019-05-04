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محمد الغيطي: تسليم 10 حلقات من "مملكة الغجر" للقنوات.. والرقابة تشيد بالمسلسل

السبت 04/مايو/2019 - 04:03 م
محمد الغيطي: تسليم 10 حلقات من مملكة الغجر للقنوات.. والرقابة تشيد بالمسلسل
السيناريست محمد الغيطي
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يارا أحمد
 
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تسلمت القنوات التليفزيونية العارضة لمسلسل "مملكة الغجر"، 10 حلقات كاملة، استعدادا لانطلاق عرضه بداية شهر رمضان.

أكد الكاتب والسيناريست محمد الغيطي، أن الشركة المنتجة للمسلسل قد سلمت القنوات العارضة للمسلسل، 10 حلقات كاملة، بالإضافة إلى أن عملية المونتاج مستمرة للحلقات الأخرى.

وأضاف الغيطي، أن الرقابة على المصنفات الفنية شاهدت ١٥حلقة كاملة منذ أسبوع، وأشادت بالمستوى الفني والإيقاع الخاص بأحداث المسلسل، مؤكدة على عدم وجود أية ألفاظ أو مشاهد خادشة للحياء في العمل ولا في الحوار، ولا يوجد مشهدا واحدا به عري أو تدخين أو مخدرات.

يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر سوف يتم عرضه خلال شهر رمضان على 8 قنوات مصرية وعربية وهي: " النهار، واوربيت، وايه ار تي، والتليفزيون المصري، وصدي البلد، وروتانا دراما، والظفرة، والرشيد العراقية، بالإضافة إلى بعض المواقع منها موقع وياك".

يذكر، أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.

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