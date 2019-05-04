57 مدرسة ابتدائية بإدارة أبشواي التعليمية أدوا امتحان اللغة العربية دون شكاوى

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قال الأستاذ طه البنا، مدير عام إدارة أبشواي التعليمية، بمحافظة الفيوم، إن تلاميذ الصفين الثاني والثالث الابتدائي، بمدارس إدارة ابشواي التعليمية وعددهم 57 مدرسة، قد إدوا الامتحان في مادة اللغة العربية والتربية الدينية دون شكوى.



وتابع "البنا"، عملية سير وانتظام العمل بجميع اللجان، كما طلب تقريرا وافيا عن تأمين حجرة الكنترول بجميع اللجان ونهيب بالسادة الموجهين المقيمين الذين لم يسلموا التقرير اليوم سرعة تسليمه غدا.



وكان الأستاذ محمد مصطفى عبدالقادر، مدير التعليم الابتدائي والاستاذ محمد عبد القادر رئيس القسم قد انهيا عملية تسكين المعلمين ممن لديهم موانع بمدارسهم الى اقرب مدارس لهم حسب ظروف وامكانيات كل مدرسة.



كما قامت المرحلة بمتابعة المدارس، اليوم السبت، بناء على توجيهات مدير عام الادارة للاطمئنان على جاهزية اللجان ووضوح الورقة الامتحانية ومطابقتها للمواصفات.



وأكد الاستاذ محمد مصطفى، ان اللجان كانت جاهزة تماما للامتحانات لم يرد الينا اي شكوى سواء من صعوبة الاسئلة او عدم وضوح الورقة الامتحانية.

